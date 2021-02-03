Ali Koç: ’Fenerbahçe isterse alır’

Başkan Koç, yapılan transferlerle ilgili olarak, “Çok söylenecek şey var, hiç söylenmeyecek şeyler de var. İrfan Can öncelikle hayırlı olsun. Biz fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncunun transferini bitirmeye çalışıyoruz. Sonra konuşuyoruz! Fenerbahçe isterse alır! Transferlerden önce oyuncularla yalnız görüştüm. Başka bir yeri isteyip istemediklerini sordum” dedi.

‘Altay’ı tebrik ederim’

Hatayspor maçıyla ilgili de konuşan Ali Koç, “Altay’ı tebrik ediyorum, müthiş bir maç çıkarttı. İyi oynamadığımız maçta 3 puan almak önemli. Hatay’a gelmeyi pile çekiyorduk. Burada bizi meşalelerle karşılayan, moral veren tüm Fenerbahçeliler’e teşekkür ediyorum. Diğer takımlar da buraya geldi. Ancak esnafla konuştuk, Fenerbahçe’nin farklı olduğun söylediler” ifadelerini kullandı.