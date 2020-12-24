Ali Koç: Fenerbahçe bileğinin hakkıyla kazandı!

Karşılaşmanın bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemin yönetimiyle ilgili sadece Başakşehir maçının değil önceki dönemlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Koç, "Geçen haftalarda hakem şansımız da yanımızda değildi. Bugün de hakem konuşuluyor. Genel hakem performansından memnun değiliz. Bize göre Thiam'a yapılan harekette en azından VAR'a gidebilirdi. Gaziantep maçında Pelkas'ın golünde çok ince biz çizgi. Onda da en azından VAR'a gidebilirdi. Bütün takımlar bu hakem performansından şikayetçiyse burada sıkıntı var. Pozisyonları tek tek incelemedim. Bu maçla ilgili söyleyebileceğim şudur; 'Başakşehir hiç hakem konuşmadan maçı ilk yarıda koparabilirdi. 11-11 iken 2-1 öne geçtik. Faulü yapan Skrtel'di ama kartı gören Rafael'di deniliyor ama bilmiyorum. Hata konuşacaksak bu sezon ve önceki iki sezon kim daha çok hakemden zarar görmüş, kim daha fayda görmüş. Fenerbahçe bugün (dün) bileğinin hakkıyla maçı kazanmıştır" dedi.

'Kırılgan camiayız'

Başkan şunları söyledi: "Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitsin, bazı şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Yüreği Fenerbahçeli olanlar da bu yorumlardan çok çabuk etkileniyorlar. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de son 2 senede olduğu gibi destek olmalısınız. 1-2 mağlubiyette hemen çökmemek lazım. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle giderken bir anda ne olduysa oldu. Hakem hataları, kötü futbol... Ne derseniz deyin. Bu maçın 1-0'dan çevrilmesi çok önemli."