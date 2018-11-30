Ali Koç: “Ersun Yanal ve yeni hoca açıklamalarını önümüzdeki hafta yapacağım”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir taraftarla yaptığı telefon görüşmesinde Ersun Yanal'la ilgili kendisine yöneltilen soruya, ''Bu soruya telefonda cevap vermem doğru olmaz. Gelecek hafta yeni hocala ilgili açıklama yapacağız'' cevabını verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.
Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.
İHA
Bu haberi de okudular"Hollanda basınına göre Koeman'ın Fenerbahçe mecerası bitti"
Haberin fotoğrafları için tıklayınHangi hakem hangi takımı tutuyor?