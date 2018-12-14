Fenerbahçe tarihinin en kötü günlerini yaşıyor... Taraftarlar adeta kan ağlarken, bir isim hala hiçbir şey olmamış gibi koltuğunda oturuyor... Sezon başında 'süper bir takım kuracak' iddiasıyla gelen sportif direktör Damien Comolli, büyük fiyasko yaratan transferlerine rağmen görevine devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımın kadrosuna kattığı 11 isim için kulübün kasasından tam 240 milyon lira çıkaran Comolli, yaşanan tarihi başarısızlığında baş sorumlularından biri oldu.

DEVRE ARASINDA DA İŞ BAŞINDA!

Başarısızlığın sonucu olarak teknik direktör Phillip Cocu görevinden alınırken, 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Ancak Comolli bütün hatalarına rağmen hiçbir bedel ödemedi. Üstelik Comolli devre arası yapılması planlanan transfer operasyonunun başında yer alacak.

​KAMUOYU SORULARA YANIT İSTİYOR

Başkan Ali Koç, transfer sihirbazı diye gelen ancak tarihi bir fiyaskoya imza atan Fransız futbol adamını niye koruyor? Neden yapılan onca hataya rağmen destek veriyor? Kamuoyu bu sorulara yanıt istiyor.

iŞTE FiYASKONUN TABLOSU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sezon başında yaptığı transferlerin neredeyse tamamı hüsran yaşattı... Slimani, Ayew, Frey, Benzia, Reyes, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci herkesi isyan noktasına getirdi. Üstelik Comolli, 240 milyon lirayı da çöpe attı.

Kaynak: Takvim