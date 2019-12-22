Ali Koç: Çok uğraşıyorsunuz! Bir türlü karıştıramıyorsunuz!

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bir türlü karıştıramıyorsunuz"

Çok uğraşıyorsunuz. Bir türlü karıştıramıyorsunuz. Ne basketbol ne de futbol takımında yanlış kaynaklardan oluşan ve pek çoğu yanlış kaynaklardan oluşan haberlere itibar etmeyiz. Söz konusu Fenerbahçe'yse biliyorsunuz çok daha fazla komplo teorileri üretiliyor. Hafta içi Obradovic, bugün de Ersun hocayla ilgili 'İstifa edecek' iddiaları var. 'Kaptanla kavga etti' diyorsunuz. Hangisine yetişelim? Bazı kanallar, bazı kişiler bu işleri iyi biliyor. Tam işimizi yapıyoruz, töhmet altında bırakılıyoruz.

"Federasyon açıklasın"

Adam diyor ki, 'Bizi gerizekalı mı sanıyorsunuz? Fenerbahçe gitti, Federasyon'la konuştu, sonra yüzde 40 oldu' Ben de diyorum ki Federasyon Fenerbahçe'nin bir talebi oldu mu açıklasın. Bu kadar töhmet altında bırakılmaz. Bu derbi sonrası keyfine bakmamız gerekirken işi bu noktaya getiriyorsunuz. Öyle ya da böyle Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz.

"Zorlu'daki toplantı..."

Gelelim Zorlu'daki toplantıya... 6 maçımıza verilen hakemler bir hafta sorna görev alamıyor. Bundan rahatsız olduk. Bu rahatsızlığımızı dile getirdik. Sanki biz oraya girerken bavul içinde girdik. Herkesin gördüğü yerden girdik ve çıktık.

"Bugün mahçup oldum!"

Diğer bir konuda tribünlerdeki küfür olayı... Tarihin en kötü senelrinden birini geçiren bir başkan olarak taraftarımıza birçok konuda teşekkür ediyorum. Onalr olmasa biz olmazdık. Bize çok destek oldular. Onlar olmasa FenerOl olmazdı. Ne yaşadığımızı onlar biliyor. Ama bugün mahçup oldum. Bazen derbilerde olur böyle şeyler, içini boşaltırsın ama sahada gerginlik yok. Buna rağmen bize yakışmayan bir görüntüydü. Mahçubiyetimi sayın Çebi'ye de ilettim. Belki bazı taraftarlarımız kızacaktır ama bize yakışmadı. Şimdi ceza yiyeceğiz. 20 TL mesajla topladığımız paralar var ama şimdi ciddi paralar ödeyeceğiz. Ben doğruyu söylemek zorundayım. Teşekkür ederim.

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