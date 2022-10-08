Ali Koç çok pişman! Jorge Jesus...

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe 'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.

ÇOK MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN!

2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda büyük bir pişmanlık da yaşadığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi. Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Philip Cocu'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu. Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Jorge Jesus sadece takıma oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda. Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak. (Takvim)