Ali Koç: Çok insafsızsınız!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından diyaloğa girdiği sarı-lacivertli bir taraftara sitem etti.

Başkan olarak ilk derbisini Ülker Stadı’nda izleyen Ali Koç, 1-1 biten karşılaşmadan sonra protokol tribünü çevresindeki taraftarın yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli seyircileri uzun süre selamlayan Koç bir taraftarın, “Takıma el at Başkan” sözlerine ise tepki gösterdi.

Taraftarın bu sözlerini garipseyen Ali Koç bu kişiye dönerek, “Çok insafsızsınız. Beşiktaş’ı oyun olarak ezdik burada. Hâlâ Başkan takıma el at diyorsunuz. Müsaade edin biraz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilerin heyecan dolu derbiden sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı idarecileri kapıya kadar yolcu ettikleri aktarıldı. Karşılaşmayı tribünde birlikte izleyen iki kulüp yöneticilerinin stattaki dostluk ortamı için birbirlerine teşekkür ettikleri de vurgulandı.