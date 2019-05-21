Ali Koç: Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin iftar programında konuştu. Ali Koç bu sezonun hakemleri ve yapılan açıklamalar hakkında sert konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Sayın Nihat Özdemir toplantıda dertlerimizi dinledi. Topyekün bir değişim gerekiyor. Bu işlerin böyle gitmeyeceği ortada. Bu düzenden taraftarlar memnun değiller. İnşallah daha adil bir rekabet ortamı olur."

"Hakemler hakkında en az konuşan kulüp olmamıza rağmen en fazla kırmızı kartı biz görmüşüz. Hakem hataları sezon sonuna doğru daha çok konuşuldu. Bize göre kurgulanmış biz düzen var burada."





"Kimin federasyonda daha fazla üyesi varsa, onun haklarına daha çok sahip çıkılsın istemiyoruz. Adil yönetim istiyoruz. Yok 3 Fenerbahçe'den, 3 Galatasaray'dan, 3 Beşiktaş'tan bir dağılım olmaz, Türk futbolu bir yere gitmez. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor"