Ali Koç: Beni ve yönetimimi bezdirmeye çalışıyorlar

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve divan kurulu üyelerinin katılımıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün açılış konuşması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Ali Koç'a ise yeni dönemde başarılar diledi.

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Fenerbahçe'nin spor kulübü olduğunu ifade eden Vefa Küçük, ''2018 yılında sportif başarılarımız büyük umutlarla, bizi mutlu eden detaylarla kapanmıştır. Futbol, dünya ve Avrupa'da birinci sırada. Ama biz spor kulübüyüz ve 9 branşta yarışıyoruz. Türkiye çapında Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettik. Son 2 maçta ve ileride alacağımız sonuçlar ile önümüze daha huzurlu bakacağız'' dedi.

Ali Koç: Şu an bulunduğumuz yer kabul edilemez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kurulda söz alarak üyelere hitap etti. Koç'un söylediklerinden satır başları şu şekilde:

"Enkazı edebiyatı yapmaya gelmedik. Geleceğe dönük sizlere umut verebilmek için bu göreve geldik. Bu zor yoldaki en büyük gcümüz sizler ve camiamızın desteğidir."

"Futbol A Takımımızın ligin ilk yarısında aldığı sonuçlar neticesinde şu an bulunduğu durum kabul edilemez. Ancak bu takım söylendiği kadar kötü bir takım değildir, tam tersi iyi bir takımdır çok daha iyi yerlerde olacaktır. "

"Taraftarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum"

"Benim başkanlığımda, tarihimizin en kötü sezonunu geçirmemize rağmen her maçımızı dolu tribünlere oynuyoruz. Zannedersiniz ki dün şampiyonluk maçıydı, bir derbi maçıydı. Büyük Fenerbahçe taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Forvet alamadık ama yaza alacağız"

"Devre arasında takımımızın eksik bölgelerine önemli katkılar yaptık. Hocamız forvet bölgesine de bir transfer daha istemişti ancak bunu gerçekleştiremedik. İnşallah yaz transfer döneminde buraya transfer yapacağız. Bizim gönlümüzde Anadolu'da iki şehir vardır. Biri Sivas, biri Rize. Bu nedenle Aatıf'ı çok teklif olmasına karşın Çaykur Rizespor'a kiraladık."

"UEFA listesine yalnızca 3 futbolcu ekleyebiliyoruz. DÜn listeyi verdik, listede olmayan oyuncular var. Hocamızın seçimi zor bir seçimdi. Tüm yeni takviyeleri listeye alamadık. Hocamız listeyi açıklayacaktır."

"Gelecek yıl şampiyonluğun en büyük favorisi olacağız"

"Devre arasında yaptığımız çalışmaların ardından arka arkaya aldığımız 2 galibiyet, doğru işler yaptığımızın göstergesidir. Bu maçlardan kazancımız 3 puandan fazlasıdır. İnanıyorum ki, gelecek yıl Ersun Yanal hocamızla birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olacağız."

"Beni ve yönetimimi bezdirmeye çalışıyorlar"

"Futboldaki kötü gidişatımızı bilerek saldırı gerçekleştiren, bazı medyalarla organize çalışanların bir hedefi var: Fenerbahçe üzerinde kontrol sahibi olmak. Beni ve yönetimi bezdirmek. Biz en kötü günde elimizi taşın altına koyduk. Fenerbahçe için gerekirse elimizi kayanın altına da koymaya hazırız. Bizim yolumuz çok uzun. Buraya 3-5 gün için gelmedik. Camiamızın arkamızda olduğu sürece, kimler ne planlar yaparsa yapsın biz buradayız."

"Kimseye düdük astırmak gibi bir niyetimiz yok"

"Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında sonuçlara etki bazı hakem kararlarına maruz kaldık. VAR da görülmesine rağmen verilmeyen kararlar var. Ama biz kimseye düdük astırmak, ya da federasyona baskı yapmak gibi bir niyetimiz yok."

Fenerbahçe’de 70 yıllık üyeler plaketlerini aldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda 70 yıllık üyeler plaketlerini aldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda 70 yılını dolduran iki üye olan Ali Yılmaz Uslu ve İrfan Etiler'e de plaketleri Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından verildi. İki emektar üye sahneye plaketlerini almaya gelirken, diğer divan üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.