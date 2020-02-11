Ali Koç: Allah şehitlerimize rahmet eylesin

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacağı programı, Suriye'nin İdlib şehrinde 5 askerimizin şehit olması, 5 askerimizin de yaralanması nedeniyle ertelediklerini bildirdi.

Acı şehit haberleri sonrası Başkan Koç, “Sizinle TFF ve hakem dünyasıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacaktım. Ancak Suriye’den çok acı bir haber aldık. İdlib’de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. Bununla beraber bölgedeki hareketliliğin de devam ettiği haberlerini alınca bu programı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır, kuvvet versin. Çok zor bir süreç. Sizlerden affımızı diliyorum” ifadelerini kullandı.