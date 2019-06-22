Ali Koç açıkladı, taraftar çıldırdı! 40 milyon TL...

Fenerbahçe’de kulübün ekonomik geleceği açısından hayati öneme sahip olan Fener Ol kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Taraftarlar ve iş adamları, destek yağmuruna devam ediyor. Önceki akşam TV8’de ekrana gelen WinWin gecesinde başkan Ali Koç’un verdiği söz, Fener Ol’a ilgiyi iyice artırdı. Başkan Koç, taraftarlara seslenerek, “Kısa sürede 1 milyon SMS gelirse, bu 20 milyon TL yapar. Biz de yönetim olarak aynı miktarı kendimiz koyacağız. 40 milyon TL’yi transferde kullanıp kayda değer bir yıldız alabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hedefe az kaldı

Ali Koç’un bu sözleri, doping etkisi yarattı. Taraftarlar kampanyayı SMS yağmuruna tuttu. Başkanın belirlediği hedefe bugün ulaşılması bekleniyor. Kolarov, Kruse, Konoplyanka gibi isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe’nin 40 milyon TL’yi (6.1 milyon Euro) hangi oyuncu için kullanılacağı merakla bekleniyor.

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