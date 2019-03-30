Ali Koç açıkladı: 60-65 milyon Euro kaynak yaratmalıyız

Ali Koç’un büyük önem verdiği, Sarı-Lacivertliler’in merakla beklediği ‘Fener Ol’ kampanyasının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Dün başkan ve yöneticiler Burhan Karaçam ve Erol Bilecik, ekonomi yazarlarını ağırlayarak önemli bilgiler verdi. Ali Koç, “FFP konusuyla ilgili 3 yıllık bir anlaşma yapıldı. Buna göre denk bütçe denen bir durum söz konusu...

3 senenin sonunda, bu 31 Mayıs itibarıyla olacak, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne müsaade edilen rakam eksi 30 milyon. Şu an eksi 95 milyon rakamındayız. Yani 31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon Euro gelir yaratamadığımız takdirde Fenerbahçe için çok ama çok büyük bir sıkıntı teşkil edecek. Avrupa’ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız” dedi. Başkan, UEFA’nın da bu kampanyaya çok önem verdiğini söyledi. Ayrıca yeni yönetimin bugüne kadar kulübe 140 milyon Dolar’lık (790 milyon TL) kaynak yarattığı kaydedildi.

Büyük gün açıklandı!

■ ’Fener Ol’ Kampanyası 4 Nisan’da başlayacak.

■ Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak.

■ 37 ilde 100’e yakın gönüllü ve profesyonel kişi destek verecek.

■ En az 20 TL bağış kabul edilecek. 1 TL olması için çalışılıyor.

■ Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süreyle izin alındı.

■ Bağışçılara kampanyayla ilgili bir anı olması sağlanacak. ,

■ Kampanyaya ‘bağış, ‘reklam’ ve ‘sponsor’ şeklinde katılım olacak.

■ Hem gerçek kişiler hem de kurumlar bağış yapabilecek.