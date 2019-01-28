Ali Koç: Buradayız! Güçlüyüz! / 3-4 transfer olabilir!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Yeni Malatyaspor maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ülker Stadı'nda mikrofonların karşısına geçen Koç, görevi bırakacağı yönündeki haberler eleştirdi.

Koç ayrıca son güne kadar çalışacaklarını ve 3-4 transfer yapabileceklerini belirtti.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Artık seri yakalarız"

Bu gece şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Bu maçın ardından seri yakalayacağımızı düşünüyorum.

"Her şeyin sınırı var"

Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız eleştiriler geliyor. Her şeyin bir sınırı vardır.

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, bizi yalnız bırakmadıkları için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep bizim yanımızda oldular. Sadece bu gece için değil, tüm sezon için teşekkür ediyorum. Kolay değil. Allah onlardan razı olsun. Onlara karşı mahçup olduk. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Saatlerce yolculuk yapıp, deplasmana gelip sonra üzülerek döndüler. Bunu en iyi bilenlerdenim.

Gelelim aslı konuya...

"'Yeter' dememiz lazım"

Biz bu işe başladığımızda her şeyi göze aldık. Artık bir yerde de "Yeter!" dememiz lazım. Ne yazılırsa yazılsın pes etmeyeceğiz. Futbol kötü gidiyor ama iyi giden işler de var. Ben sonuna kadar buradayım. Bugün yapılan haberler bazı noktalara çekiliyor. Sanki söz birliği yapılmış gibi üzerimize geliyorlar ve haddinden fazla saldırılar geliyor. Biz bunları karşılayacak güçte ve kapasitede insanlarız.

"Yayıncı kuruluş özet görünleri özenle hazırlamalı"

Bu akşam maçı hakkımızla kazandığımızı düşünüyorum. Ama ilginç kararlar vardı. Yayıncı kuruluştan da rica ediyorum. 3 dakikalık özetin daha özenle hazırlanmasını rica ediyorum. Galatasaray derbisinde istemediğimiz olaylar oldu. O maçın özetlerinde Fenerbahçe'nin lehine olan görüntüler verilmedi. Galatasaray'ın lehine olanlar verildi. İnce ince ufak ufak görüntüler ve noktalar var. Skrtel'in kafasına gelen çakmak geçen hafta gösterilmedi. Bunlar dikkatimizi çekiyor.

"Penaltı verilmedi"

Bugün bakıyoruz, Hasan Ali'nin sarı kartı yanlış, Mehmet Ekici'nin penaltısı verilmedi.

"Son güne kadar transfer!"

3-4 tane de, 1-2 tane de transfer olabilir. Kolay değil. Yazdan kalan paramızla FFP'yi bozmadan çalışıyoruz. Bana sorsanız dün, bugün biterdi ama zor oluyor. Son güne kadar devam edeceğiz.







