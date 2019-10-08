Ali Koç: 2019-20 kulüpler için zor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni isim sponsoru Öznur Kablo oldu. Anlaşma için dün düzenlenen törene katılan Ali Koç, kulüplerin mali durumlarıyla ilgili konuştu.

Başkan Koç, “Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın (Yıldırım) da ortaya ko yduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapıyoruz. Erkek ve kadın voleybollarında sponsorlukları yaptık. Bazen taraftarlarımız amatörü bırakın futbola odaklanın diye kızıyor. Bu bir anlayış ve duruş. Zaten buralara yapı lan yatırımları, FFP nedeniyle futbola ya tırma durumu yok” diye konuştu.

‘Maaşları düşünüyoruz’

Ali Koç, basketbolun ardından futbol tarafında da işbirliği olacağını söyledi. Başkan, sadece Fenerbahçe’nin deği l tüm kulüplerin zor bir süreçten geçtiğini bel irtere k, “Burhan bey (Karaçam), yönetici arkadaşlar bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-20 sezonu kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum. Onun daha kararını vermedik. Birkaç konuya açıklık getirme nin zamanı geldi” ifadeler ini kullandı.