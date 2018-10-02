Ali Kemal Denizci: Denizci: ''Başarı altyapıyla gelir''
Trabzonspor'un efsane futbolcularından Ali Kemal Denizci, Bordo-Mavili ekibin tam olarak takım olmadığını belirtti. Denizci, “Tam anlamıyla düzlüğe çıktık diyemiyorum. O ışığı da göremiyorum. Trabzonspor hep altyapıdan gelen evlatlarıyla başarılı olmuştur.” diye konuştu.
Trabzonspor’un efsane futbolcularından ve Trabzonspor yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci, önemli açıklamalarda bulundu.
Fırtına’nın hâlâ tam olarak takım olamadığını söyleyen Denizci, “Tam anlamıyla düzlüğe çıktık diyemiyorum. O ışığı da göremiyorum. Trabzonspor hep altyapıdan gelen evlatlarıyla başarılı olmuştur. Yeni Yusuf’lar ve Abdülkadir’ler çıkarmak lazım. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyor” dedi.