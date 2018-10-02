Ali Kemal Denizci: Denizci: ''Başarı altyapıyla gelir''

Trabzonspor’un efsane futbolcularından ve Trabzonspor yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci, önemli açıklamalarda bulundu.

Fırtına’nın hâlâ tam olarak takım olamadığını söyleyen Denizci, “Tam anlamıyla düzlüğe çıktık diyemiyorum. O ışığı da göremiyorum. Trabzonspor hep altyapıdan gelen evlatlarıyla başarılı olmuştur. Yeni Yusuf’lar ve Abdülkadir’ler çıkarmak lazım. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyor” dedi.