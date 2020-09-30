Trabzonspor Yönetimi, savunmadaki sorunu çözmek adına transferin bitmesine 6 gün kala stoper takviyesine yoğunlaşırken, bir yandan da orta sahadaki rotasyonu artırmak için harekete geçti. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Ali Karimi'nin, Fırtına'ya imza atmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

İran basını, 26 yaşındaki oyuncunun, Karadeniz ekibiyle son görüşmeleri yapmak adına Türkiye'ye geldiğini öne sürdü. Haberde, tarafların büyük oranda el sıkıştığı ve işin resmiyete dökülmesi için çok ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi.

İran ekibi İstiklal ile sözleşmesi sona eren Karimi'nin bonservis bedelinin bulunmaması da transferin önünü açıyor.