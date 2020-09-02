Ali Gürbüz isyan etti

Kariyerinde 3 kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanan Ali Gürbüz, organizasyonun geleceği hakkında konuştu. Birçok yerin açıldığını ve bu yüzden de Kırkpınar’ın yapılması gerektiğini savunan Gürbüz şunları söyledi: "Bu zorlu koronavirüs sürecinde sessizliğimi korudum, antrenmanlarıma konsantre oldum. Çünkü Kırkpınar'ın kesin yapılacağından emindim. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Sezondan zaten geçtik, para kazanmaktan da geçtik. Biz pehlivanlar ecdat yadigarı ata sporumuzu icra etmek, er meydanlarında kan, ter döküp yiğitçe güreşmek istiyoruz.”

‘Her şartta yapıldı’

“658 yıllık bir gelenek, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Kırkpınar geçmişte savaşlarda, salgınlarda, darbelerde, her şartta yapılmış. Şimdi plajlar, AVM'ler, çarşılar, dükkanlar açık, oteller açık, toplu ulaşım araçları çalışıyor, futbol maçları oynanıyor, Harbiye'de konser veriliyor, Gazi Koşusu koşuluyor, Formula 1'in seyircili yapılması düşünülüyor, TV'ler binlerce insanı topluyor, programlar yapıyor, açılışlar, toplantılar, konferanslar vb. her şeyler yapılıyor."



