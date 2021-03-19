Ali Güneş: Sergen Yalçın 1 numara

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Ali Güneş, yaklaşan derbi öncesinde Fanatik Gazetesi Youtube kanalından Yakup Çınar'a konuştu...

Derbi hakkında konuşan Ali Güneş, kendi hayallerinden derbideki favorisine kadar bir çok konuya açıklık getirdi. Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzeten edki futbolcu, Beşiktaş'ın teknik direktörü eski takım arkadaşı Sergen Yalçın hakkında ise Türkiye'nin bir numarası ifadesinde bulundu.









Ali Güneş'in açıklamalarından satırbaşları...

"İspanya'da Real Madrid neyse, Türkiye'de Fenerbahçe odur"

▪ "Sergen Yalçın, Türkiye'nin bir numarası"

▪ "Umarım Mesut aldırış etmez"

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