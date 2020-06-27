Ali Güneş: Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı daha kaybettik

TFF 1. Lig’de sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-1 mağlup olan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını artık Altay maçını kazanmak için o maça odaklanacaklarını belirtti. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmak zorunda olduğumuz kendi sahamızdaki bir maçı daha kaybettik." dedi.

Güneş, geçen hafta Adana Demirspor’da kazanmaya çok yakınken kaybettiklerini bunu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kazanarak telafi etmek istedikleri halde başaramadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Artık kazanmak zorunda olduğumuz maçların olduğunu biliyoruz. Ama özellikle ilk yarıda çok net yüzde yüze yakın 2 pozisyonu değerlendiremedik. Biz Adana Demirspor maçında da Erzurumspor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadık. Özellikle girdiğimiz pozisyonları rahat pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunda da çok genç oyuncularımızın biraz deneyimsizliği ve kadro darlığı bizim oyuna müdahalelerimizi güçlendiriyor. Artık Erzurumspor maçı geride kaldı. Çünkü kaybettik, ben ve futbolcularım bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi hafta içinde oynayacağımız Altay maçı var. Bütün dikkatimizi o maça verip, biran önce bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu Altay maçında alırız diye düşünüyorum."