Ali Güneş: İyi mücadele ettik

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Güneş, "Sahamızda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Transfer yasağımızın devam etmesinden dolayı genç oyuncularla, özellikle bu ligde yeni oynayan oyuncularla devam ediyoruz. İlk iki haftada çok koşarak çok iyi futbol oynadığımız karşılaşmalardan sonra bu haftaki maçta özellikle ilk yarıda sahada yok gibiydik. Özellikle defanstan çıkarken bariz pas hataları yaptık. Basit goller yedik." diye konuştu.

İkinci yarının başında buldukları golle umutlandıklarını belirten Ali Güneş, "İyi oynamaya başladık dediğimiz anda defans bloğumuzda yaptığımız bir hata bizim yine demoralize olmamıza neden oldu. Çocuklara bir şey diyemiyorum çünkü 18-20 yaş aralığındaki çok genç oyuncular, mücadele ediyorlar, koşuyorlar ama bu maçta yetmedi, futbolumuz kazanmaya puan almaya yetmedi. Karşımızda da ligin en deneyimli takımlarından biri, çok büyük bütçeyle kurulan bir takım vardı. Çok deneyimli oyuncuları vardı, onlar tecrübelerini konuşturdu. Biz bu maçta tecrübesizliğin sıkıntısını yaşadık." ifadelerini kullandı.

Transfer yasaklarına ilişkin de Ali Güneş, "Transfer yasağımız yüzde 90 kalktı. Josue diye bir oyuncunun, Türkiye’de ekmek ve para kazanan bu oyuncunun para hesabında olmasına rağmen... Para cuma günü yatıyor, 24 saat geçmesi gerekiyor hesapta görünmesi için ’Hesapta görmeden açmam’ dedi, bu maçta Josue’nin keyfini bekledik. Oynayabilecek 4-5 hazır oyuncumuzu da kullanamadık." şeklinde konuştu.

AA