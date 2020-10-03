Ali Güneş: Gol atanın kazanacağı bir maçtı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu'ya konuk olan Ankaraspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş, "Üzüntü duyuyoruz. Takımımıza katılan yeni oyuncularımız vardı. Yeni oyuncuların adaptasyonlarında sıkıntı yok ama maç eksiklikleri olduğunu gördük. Gol atanın kazanacağı bir maçtı. İlk yarıda Altınordu'nun net pozisyonları vardı ama bizim de Beykan'la girdiğimiz bir pozisyonumuz vardı. Özellikler ikinci yarının başında çok net pozisyonlarımız vardı. Bu tür maçlarda girilen pozisyonları değerlendiremeyince kaybetmek kaçınılmaz gibi oluyor" ifadelerini kullandı.