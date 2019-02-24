Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken hayatını kaybetti.

Makbule Gültiken’in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Eski futbolcumuz ve Kongre Üyemiz Ali Gültiken’in annesi Makbule Gültiken’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Makbule Gültiken’in cenazesi, 25 Şubat (Bugün) Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.