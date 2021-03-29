Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a genel kurul çağrısı
Galatasaray'ın eski başkan adaylarından iş insanı Ali Fatinoğlu, genel kurul çağrısı yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan genel kurul için fikirlerini belirten Fatinoğlu, camiaya çağrı yapmış oldu
Galatasaray'ın 2018 yılında yapılan seçimlerinde dört başkan adayından biri olan iş insanı Ali Fatinoğlu, genel kurul çağrısı yaptı. Ali Fatinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan genel kurul için sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: