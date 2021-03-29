Galatasaray'ın 2018 yılında yapılan seçimlerinde dört başkan adayından biri olan iş insanı Ali Fatinoğlu, genel kurul çağrısı yaptı. Ali Fatinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan genel kurul için sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: