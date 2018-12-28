Galatasaray yönetimi, başkan Mustafa Cengiz ve kendileri hakkında sosyal medyada eleştiride bulunan kulübün genel kurul üyelerini disipline sevk etti. Gerekçe olarak da "Başkana hakaret, küçük düşürücü ifade" içerikli 110. madde gösterildi.

Disipline sevk edilen isimlerden birisi olan Galatasaray'ın eski başkan adayı ve genel kurul üyesi Ali Fatinoğlu, bu durum hakkında açıklama yaptı.

Fatinoğlu, bu kararı da şu ifadelerle eleştirdi:

Galatasaray Genel Kurulu Üyeleri, fikri hür vicdanı hürdür. Galatasaray Lisesi müdürümüz Tevfik Fikret'in lisenin önünde kollarını açarak, 'Okulumun öğrencilerinden birini bile vermem' diyen cesur kültüründen, bugün hiçbir hakaret ya da küfür içermeyen düşüncelerimden ötürü ben ve benim gibi diğer arkadaşlar disiplin kuruluna, hak mahrumiyeti verilmesi isteğiyle, yönetim tarafından verildik. 10 Ocak tarihinde sözlü olarak disiplin kuruluna katılacağım.

Bir genel kurul üyesi olarak, düşüncelerimden ötürü disipline verildiğim duyulduğu andan itibaren, camiamızdan çok ciddi sayıda destek telefonu ve mesajı aldım. Benimle birlikte disiplin kuruluna gelmek istediklerini de beyan ettiler. Bu destekten dolayı tüm camiamıza teşekkür ederim.