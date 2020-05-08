Nihat Özdemir’in bugünkü açıklamalarını değerlendiren Galatasaray'ın eski başkan adayı Ali Fatinoğlu kişisel twitter hesabından uzun bir açıklama yayınladı.

Fatinoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başkanımızın hastanede olması size cesaret vermesin. Galatasaray kamuoyu dimdik ayaktadır. Maçlar oynanır hak eden şampiyon olur. Kamuoyu vicdanına uymak zorundasınız.

Fatinoğlu’nun tavrı, Galatasaray’ın bu zor zamanda tek vücut olarak hareket edeceği şeklinde yorumlandı.