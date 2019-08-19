Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında Denizli deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-0 yenik ayrılmış, cezası nedeniyle tribünde olan Hasan Şaş, locada yer alan Denizlispor taraftarlarıyla bir kavga yaşamış ve sonrasında sosyal medyadan istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifasından 16 saat geçmeden Galatasaray'da görevine devam edeceğini belirten başka bir açıklama daha yapan Şaş'a geçtğimiz mayıs ayında yapılan olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ali Fatihoğlu'ndan flaş sözler geldi.

Fatinoğlu, sosyal medya hesabından Hasan Şaş'ın istifasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hasan Şaş'ın istifası çok ciddi bir konudur. Fatih Terim'e ve Galatasaray'ımıza karşı, içeriden dağıtma operasyonudur. Her şey bize açıklanmıyor. Akıllı ve birlikte olamlıyız. Hasan Şaş 'Sarı Öküz' hikayesidir. Vermemeliyiz.