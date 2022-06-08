Özellikle başkanlık seçimi dönemlerinde ses getiren açıklamalarıyla Galatasaray camiasının yakından tanıdığı Ali Fatinoğlu, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçim öncesinde FANATİK'e konuştu. Fatinoğlu, seçimin olası röntgenini çekerken, Dursun Özbek-Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu-Adnan Öztürk birlikteliklerini de değerlendirdi. Neden aday olmadığını da açıklayan Fatinoğlu flaş ifadeler kullandı. Şimdi söz Ali Fatinoğlu'nda...

Galatasaray'daki durumu nasıl görüyorsunuz?

"Galatasaray'da durum çok iyi değil. Özellikle mali tablo... Sadece Galatasaray'da değil tüm spor kulüpleri. Ekonomik anlamda hiç ama hiç iyi durumda değiliz."

Seçim için ne düşünüyorsunuz? Dursun Özbek, Metin Öztürk'le birleşti, Eşref Hamamcıoğlu ise Adnan Öztürk'le devam ediyor. Bu birliktelikleri nasıl yorumlarsınız?

"Aslında bu birliktelikler çok yadırganacak cinsten değil. Zira insanlar Dursun Özbek ve Erden Timur'un seçim döneminde yan yana geldiğini düşünüyor fakat onların 2-3 yıldır bir ticari ortaklığı var. Birlikte hayata geçirmeyi planladıkları bir proje var. O da Bodrum'da bir koyda yapılması planlanan çok geniş kapsamlı bir proje... Villaları, Erden Timur'un yapması, Dursun Özbek'in de orada inşaa edilecek oteli işletmesi bekleniyor. Aslında bu ticari kader birliği onları Galatasaray seçimlerinde de yan yana getirmiş gibi duruyor. Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk ikilisinde ise durum biraz daha farklı. İkisi de yüksek egolu insanlar. Seçimi kazanmaları halinde bir ego savaşına dönebilir birliktelikleri. Bu birliktelik bu nedenle tahmin edilenden çok kısa sürebilir. Birkaç ay içerisinde Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk'ün yolları ayrılabilir."

Kulüplerin borcu 20 milyar TL'yi aşmış durumda. Geçen hafta Fenerbahçe 'nin mali genel kurulu vardı ve resmi olarak 6.5 milyar TL telaffuz edildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?

+ Ali Koç, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birisi. O bile futbol ekosisteminde mali sorunlarla mücadele etmekte çok güçlük çekiyor. O göreve geldiğinde 3.6 milyar TL'lik borcu vardı Fenerbahçe'nin. Bu rakamı yine sayın Ali Koç açıklamıştı. Aziz Yıldırım bu borcu 20 yılda yapmıştı ama en azından stadyum ve tesis yapmıştı, amatör branşlara katkılarda bulunmuştu. Ali Koç'un tek bir kupası dahi yok. Bu bakımdan bakıldığında Aziz Yıldırım dönemi ile Ali Koç dönemi mali açıdan kıyaslanamaz bile. Ancak diğer kulüplerin durumu çok mu farklı? En taze açıklama Fenerbahçe'den geldiği için bunu dile getiriyorum. Diğer kulüplerde de durum çok zor. Öyle ki bir önceki seçimde aday olma niyetimiz varken, kulübün gelir-gider, mali tabloları açılmadı. Bu nedenle de çekimser kaldık.

Dursun Özbek'in çok radikal açıklaması oldu. 'Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarız, 2.5 milyar TL'lik bir kaynak yaratırız' dedi. Bu mali tabloda bunları yapabilmek mümkün mü?

"Bu söylemi gerçekçi bulmadım. Umarım Dursun bey söylediklerinde ciddi değildir. Zira eğer zaten 2.5 milyar TL'lik kaynak buluyorsa gider onu yüzde 22 ile faizlendirir, oradan yarattığı faiz geliriyle operasyonu gerçekleştirir. Bankalar Birliği'nde anlaşma yüzde 15... Yüzde 22'lik faizle değerlendireceğiniz bir para varsa elinizde gidip yüzde 15 faizle borcu neden kapatasınız ki? Diğer yandan Erden beyin de sunumunda bahsettiği 8-9 milyar TL'lik projeyi de çok gerçekçi bulmuyorum. İnşaat sektörü şu anda durmuş durumda."

Peki sizi bu mali durum mu korkuttu, daha önce adaylığınız vardı, neden bu seçime girmediniz?

"Kulüp tarafından bir önceki iptal edilen seçimde az önce bahsettiğim gibi mali gelir-gider tablosu tarafımızla paylaşılmadı. Ne alacağını ne vereceğini bilmediğiniz bir kulübe gözü kapalı şekilde başkan adayı olmak gerçekçi olmaz. Bir realist politikalarla gelip, gerçekten kulübün mali durumunu ayağa kaldırmak için çabalamanın peşindeydik. Yoksa biz de aday olur, seçimde şovumuzu yapar, genel kurul üyelerine seslenirdik. Ama gelir-gider tablosu bizimle paylaşılmadı."

Erden Timur şu anda Dursun Özbek için en flaş isim olarak gözüküyor, zaten projelerde de hep onun ismi geçiyor. Hali hazırda stat ve basketbol şubesinin de sponsorluğu da onda. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?

"Sponsorluk ve reklamveren olmak başka şeyler... Sponsorlukta harcadığınız giderin belli bir kısmını yüzde 50'sini gösterdiğiniz ticari faaliyette vergiden düşebilirsiniz. Reklamveren olmak ise başka bir şey. Reklamveren olduğunuzda bir ürünün üstüne, yanına, önüne markanızın ismini yazdırırsınız. Bu durumda da yüzde 100 tüm gideri vergiden düşebilirsiniz. Bu bakımdan Erden beyin yaklaşımına bakmak lazım. Erden bey aslında bir sponsor değil, bir reklamveren."

Seçimin genel fotoğrafını nasıl görüyorsunuz? Kimi destekleyeceksiniz?

"Son ana kadar adayların projelerini dinleneceğim. Seçim günü bahçeye adımımı attığımda iki adayın da söylemlerine, projelerine, vaatlerine ve sorunlarına yaklaşımlarına bakarar kararımı vereceğim. Aslen Sarı ve Kırmızı listeler gibi gözüküyor ancak Beyaz ve Mor listeler de vard. Beyaz liste her ikisini de istemeyen, Mor liste ise kadınların da olmasını isteyen. Bir şey hatırlatmak isterim; ben aday olduğumda yönetimimde iki tane kadın isim, kurullarımda ise toplamda 21 kadın isim vardı."

Seçimde gerçekleşebilmesini beklediğiniz olası senaryolar nedir?

"Eşref Hamamcıoğlu da Adnan Öztürk de çok önemli bir şeyi dile getirdi. 'Galatasaray fabrika ayarlarına dönecek' dedi. Bu çok önemlidir. Galatasaray üye yapısının muhafaza edilmesi bakımından ve her anlamda ayrıca seçimin genel durumunu da şöyle görüyorum; kim seçilirse seçilsin yönetimde kalabilmesi iki şarta bağlı. Bir sportif başarı, iki oyuncu grubu başta olmak üzere ödemelerin yapılabilmesi. Ödemeler yapılmazsa da görevde kalabilirsiniz ancak sportif başarı olmazsa görevde uzun süreli kalmanız mümkün olmaz."

Atalay Özçelikli