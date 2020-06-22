Galatasaray'da son genel kurula başkan adaylığını açıklayan kongre üyesi Ali Fatinoğlu, Gaziantep FK ile oynanan maçta hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararları sosyal medya hesabından eleştirdi. Son anlarda hakem Ulusoy'un verdiği '6 saniye kuralı' ihlalinin maçın ilk yarısında konuk ekibin kalecisi Günay Güvenç'in de yaptığını bir video ile paylaştı.

Fatinoğlu, "Federasyon.....Sadece...Galatasarayımızın şampiyonluğunu engellemekle kalmadınız.....Yaptığınız bu vicdansız katliamlarla, Yurt dışı basının da dikkatini çektiniz...Ve yaptıkları haberlerle,Türk Futbolunu da,küçük ve şaibeli hale düşürdünüz......" ifadelerini kullandı











