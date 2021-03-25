Galatasaray'da önceki genel kurulda başkan adayı olan iş insanı Ali Fatinoğlu, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen iki maçlık ceza hakkında sert ifadeler kullanırken mevcut yönetimi de eleştirdi

Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Ne oluyor ya...Galatasaray'ı bu kadar da sahipsiz mi sandınız..? Ne demek ya 2 maç ceza...Gözünüz dönmüş sizin...

Sizi oy verip seçende...Sizi el kaldırıp ibra edende...Galatasaraylı olamaz...Valilikten izin alıp, Federasyonun önünde çadır kurun. İstifa edene kadar, orada oturun."



