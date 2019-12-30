Ali Fatinoğlu uyardı: Galatasaray adası satılabilir!

Galatasaray Kulübü eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Mustafa Cengiz ve ekibinin sakıncalı icraatlarından bahseden Fatinoğlu, "Galatasaray Adası ve Galatasaray Sportif AŞ hisselerinin satılmasının yolu açılıyor" iddiasında bulundu.

Ali Fatinoğlu, Mustafa Cengiz'in ikinci kez başkan adayı olup seçildiği kongrede kendisine rakip olmuş, kürsüden yaptığı çarpıcı konuşma ile takdir toplamıştı. Yarışı kaybetmesine rağmen Galatasaray için her zaman icraatin içinde olacaklarını kaydeden Ali Fatinoğlu, Galatasaray için yakın gelecekte belirebilecek tehlikelerden bahsetti.

Kulübün yapısıyla ilgili hatırlatmalar yapıp, mali durumla ilgili değerlendirmelerini aktaran Ali Fatinoğlu, Galatasaray Adası ve Galatasaray Sportif AŞ hisselerinin satılması için zemin hazırlandığını ileri sürdü.

Ali Fatinoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Galatasaray kulübünün şu an için kasaya giren ciddi bir geliri yok. Ancak değer olarak Galatasaray Adası, Mecidiyeköy ile Hasnun Galip'teki binalar ve Sportif AŞ hisseleri var."

'Mahkeme yoluyla satılabilir'

"Her ay kulübe, Sportif AŞ'den fatura kesiyorlar. Böylece borç artıyor. Ama aslında borç ödenmiyor. Sportif AŞ halka açık olduğu için mecburi olarak alacakların tahsili için mahkeme yoluna gitmek durumunda. Yani haciz yapacak. Böylece kulübün üzerinde görünen varlıklar, mahkeme yoluyla satılabilecek."

'Bilmemeleri mümkün değil'

"Galatasaray yönetiminin bunu bilmemesi mümkün mü! Elbette mümkün değil. Bu yolla Galatasaray Adası ve Sportif AŞ hisselerinin satılmasının yolunu açmış oldular. Yakın gelecekte Galatasaray bu tehlikelerle karşı karşıya kalabilir!"

Faiz oranlarıda çok yüksek..

Birkeşik faiz uygulanarak, yönetimin verdiği rakamlar incelendiğinde yıllık % 53 faiz oranı ile fatura kestikleri ortaya çıkmaktadır. Bu çok tehlikelidir, % 30 ile borçlanırken % 53 ile fatıra kestiklerinde bu faktoring işlemine girer ama sportif şirketin faktoring izni de yok. Ayrıca, sportif şirketten kulübe kesilen faturalara da mecburen KDV uygulanıyor. Durup dururken, alamayacakları bir parayı yükseltip devlete de KDV ödemek zorunda kalınıyor. Sonra da bu faiz faturalarını yarattığı yüksek geliri dayanarak kâra geçirdik denmekte. Kısaca nereden tutsanız elimizde kalacak bir yönetim hatalarını izliyoruz. Fakat olan Galatasaray'ımızın malına olacak.. Galatasaray Adamızın satışı iznini, olağanüstü genel kurulda alamamışlardı. Böyle borçlandırarak, rahatça satışa çıkarabilecekler..







