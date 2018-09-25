Ali Fatinoğlu: Mustafa Cengiz kulübün hesaplarını kötü yönetiyor

Galatasaray’da hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi son seçimde başkan adayı olan Ali Fatinoğlu açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Fatinoğlu ayrıca hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurul da Mustafa Cengiz ve yönetiminin yetki talebiyle ilgili olarak Ali Fatinoğlu “Mustafa Cengiz yönetiminin Genel Kurul’da onaylatmak istedikleri Sportif A.Ş’nin, yani futbolun gelir giderini ilgilendiren konular değil. 7 aylık süre boyunca kulübün sahibi olan derneğimizin hesaplarını çok kötü yöneterek normalde 92 milyon 250 bin TL olması gereken gideri, 200 milyon 860 TL’ye çıkardılar. Üstelik bu yüksek rakamın içinde futbol gideri bulunmuyor.

Buna karşın gelir 49 milyon 435 bin TL’yle hedeflerin çok altında kaldı. Yani bugün yapılmak istenen sene sonunda yüksek zarar rakamını, ‘bütçe revizesi’ altında yumuşatma girişimidir. Yani düşündükleri revizeyle bu kötü tabloyu bize onaylatmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hukuki işlemler yetkisi çok tehlikeli”

Fatinoğlu, Cengiz yönetiminin genel kurulda isteyeceği hukuki yetkilerle ilgili olarak da “Keza istedikleri hukuki yetkiler de öyle… “2 ve 4 No’lu Hazine’ye ait parsellerle ilgili olarak sözleşmeleri imzalamak” ifadesiyle ne amaçlanıyor. Açıklanması lazım…

Ayrıca sahibi olduğumuz 1 No’lu parselle ilgili “her türlü hukuki işlemi yapma” yetkisi istenmekte. 3. Kişilere tahsisi etme yetkisi gibi yetkiler çok tehlikelidir. Mesela, bu yetkilere sahip bir yönetime Beşiktaş Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi “Burayı bize ver” derse ne yapacaklar?

Yani mevcut şartlarda böyle bir talebi, “Yetki Genel Kurul’da” diyerek geri çevirebilirler, böyle bir risk alınır mı?” şeklinde konuştu…

Cengiz yönetimini eleştiren Fatinoğlu, “Mustafa Cengiz yönetiminin yeni gelir getirecek hiç bir projesinin olmadığı ortada. Yukarıda örneklendirdiğim gibi mevcut varlıkları geliştirip gelir elde edemedikleri gibi bir de gideri artırıyorlar. Galatasarayımızın menfaati için, derhal yönetime para üretebilecek ve vizyonu olan bir ekip gelmelidir.” İfadelerini kullandı.

“Büyükçekmece arazisini kaybederiz”

Fatinoğlu Florya Metin Oktay Tesisleri’nin taşınması ile ilgili düşünceleri ise şöyle: “Galatasarayımızın Florya’dan taşınması daha önce alınmış bir karardır… Geri dönüşü maalesef yok. Bence adres Kemerburgaz olmalı, ama olmuyorsa alternatif bir B planı oluşturulmalı. Mesela, Büyükçekmeçe’deki çok kıymetli arazi boş durmakta… Acilen geçici bile olsa burada bir proje geliştirilmeli, böylece bu kıymetli araziyi sahiplenmiş de oluruz. Yoksa orayı da kaybedeceğiz… Bu durumda bunun hesabını kim verecek?”

Fatinoğlu “Adaylık için erken”

Galatasaray’da yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı ile alakalı soruya ise Fatinoğlu “Galatasarayımız göreve çağırırsa biz her zaman hazırız. Bu noktada elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Şu an gelişmeleri izlemeyi düşünüyorum, bunun için henüz erken” cevabını verdi.



