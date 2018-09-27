Galatasaray’da cumartesi günü gerçekleşecek Genel Kurul öncesi eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu’ndan çok önemli bir açıklama geldi. Yönetimin kulübü borç batağına sürüklediğine dikkat çeken Fatinoğlu, “Asıl kritik olan Galatasaray Adası başta olmak üzere kulübün gayrimenkulleri için istedikleri yetkidir. Bu yetkiyi istemek de vermek de kulüp için büyük tehlikedir” dedi.

ORTAK ŞİRKETE SERMAYE YAPILACAK

Fatinoğlu, konuyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

Mustafa Cengiz yönetimi Genel Kurul’dan, Galatasaray Adası’yla ilgili “… her türlü hukuki işlem dahil en geniş tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak…” ifadelerinin geçtiği sınırsız bir yetki talebinde bulunmaktadır.

Bu taleple istedikleri kişi veya kuruma adayı tahsis etmek istiyorlar. Örneğin, Galatasaray adamızın ekspertiz değerini çıkartıp, Beşiktaş Belediyesi veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir şirket kurabilecekler, adayı da ayni sermaye olarak şirketin sermayesi olarak gösterebilecekler. Hatta bırakın belediyeyi herhangi bir şahısla benzer bir yapılanmaya gidip, adayı sermaye diye verebilecekler.

Böylesi uçuk bir yetkiyi istemek de vermek de Galatasaray’ın geleceği için büyük bir tehlikedir.

AKLINIZDA PROJE VARSA, NEDEN AÇIKLAMIYORSUNUZ?

Sadece Galatasaray Adası’nın değil tüm gayrimenkullerimizin sahipliği ve geleceği Genel Kurul’un yetkisinde bulunduğu sürece güvence altındadır. Mustafa Cengiz yönetimi “Şu an bir şey yapmayacağız” diyebilir… Ama yarın ekonomik bağının olduğu resmi kurumlardan yukarıda örneklendirdiğim şekilde bir talep gelirse nasıl hayır diyecek? Niçin böyle bir risk alıyor ve Genel Kurul’u bu noktada devre dışı bırakmaya çalışıyorlar.

Madem Galatasaray Adası’yla ilgili bir planları var, bunları böyle üstü kapalı sınırsız yetki talepleriyle değil, Genel Kurul’u ikna edecekleri projeleri açıkça ortaya koyarak hayata geçirebilirler.

Yönetim şimdi bu hamleyi, “Daha önceki yönetimler de bu yetkiyi istemişti” diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Zaten Galatasaray’ın bugün ekonomik olarak bu durumda olmasının nedeni o yönetimler… “Ben bunu değiştireceğim” diyerek yönetime gelenlerin şimdi benzer yöntemler izlemesi kabul edilemez.

(AA)