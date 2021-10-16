Galatasaray 'da daha önce başkanlığa aday olan Ali Fatinoğlu, Mustafa Cengiz döneminin mali ve idari yönden ibrası için bugün yapılacak oylamada, "ibrasızlık" yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Ali Fatinoğlu'nun Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar...

Mustafa Cengiz ve yönetimi Galatasaray'ı kavga ve çatışma ortamına soktu. Kendisine seçimde muhalif olan 100'den fazla üyeyi disipline verip, kulüpten atarak susturmaya çalıştı. Çaykur Rizespor Başkanı'na plaket verdiği için kendisini eleştirdiğimden dolayı beni de atmak istedi. Disiplin Kurulu'nda savunma yaparken yanıma avukat almama izin verilmedi. Toplantıda bana açık açık, 'Bir daha aday olacak mısın, olmayacak mısın?' diye soruldu. Çok ciddi boyutta tepki koydum. Genel Kurul üyeleri Galatasaray'ın örf ve adetlerine saygılı olmayanlara gereken cevabı verecektir. Top sahası olan ancak konut imarı izni verilen Florya'dan Galatasaray'a çok ciddi bir para gelecekti. Florya'yı geri alarak kulübü çok ciddi zarara uğrattı. Şov amaçlı ederinin çok üzerinde paralarla transferler yapıldı, sakat oyuncular alındı. Otel binası üç sene boş bırakıldı, Galatasaray Adası'nda benzer yanlışlar yapıldı. Bundan dolayı ben Ali Fatinoğlu ve ekibim ibra etmeme kararı aldık.