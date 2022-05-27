Ali Eren Demirezen Hamburg’da ringe çıkıyor

Profesyonel ağır sıklet boks kariyerine 15 galibiyet ve tek yenilgiyle devam eden Balıkesirli WBO Avrupa Şampiyonu Ali Eren Demirezen, 1 Ocak'ta Miami'de yaptığı Gerald Washington maçında rakibini nakavt etmişti. Ali şimdi bir başka Amerikalı boksör Kevin Johnson ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak EC Boxing organizasyonda kozlarını paylaşacak ikili ilk kez tartıda yüz yüze geldi. Zorlu maç yarın akşam 21.00'de başlayacak. Die Butch adlı açık hava mekanda yapılacak mücadele 8 raunt üzerinden olacak. Ali tartıda 119 kilo gelirken rakibi Kevin Johnson 114 kilo olarak tartım verdi.

DEMİREZEN: RAKİBİMİ NAKAVT EDECEĞİM

Ali Eren Demirezen basın toplantısında yaptığı açıklamada "ABD'de Washington'u nakavt edeceğimi söyledim ve ettim. Burada da öyle olacak. Salgın sebebiyle uzun süredir Almanya'da maça çıkamamıştık. Hamburg seyircisi bizi özledi ve onlara iyi bir maç izlettireceğiz. Ben son Miami maçımdan sonra hep hazırdım, bu maça da hazırım. Kazanıp ABD'de yapacağım yeni mücadeleme konsantre olmak istiyorum" dedi.

Kevin Johnson daha önce Vitaly Klitschko, Tyson Fury ve Anthony Joshua gibi çok önemli dünya şampiyonlarıyla ringe çıkmış önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Karşılaşmayı daha önce 209 maç yönetmiş bir hakem olan Alman Andreas Schweiger yönetecek.

İSTANBUL, (DHA)