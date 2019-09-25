Fikret Orman ve yöneticilerin hesap vermesi gerektiğini kendi YouTube hesabında belirten Ece, "Bu istifa etmek değildir, görevden kaçmaktır. 'Paralar nerede?' diye soruyorlar. Çıkıp bir şey söylemeniz gerekiyor. Siz harcamadıysanız kim harcadı, kim har vurup harman savurdu? 'Ben gidiyorum, kırıldım' hayır. Kulüplerde kırgınlık olmaz. Süleyman Seba'dan sonra hem en başarılı hem de en başarısız Beşiktaş Başkanı. Bu büyük çelişki. Ama tabii ki sahtekarlar gidecek" dedi.

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Yöneticilerin sosyal medyada kendilerine güç sağlamak için trollerle çalıştığını vurgulayan Ali Ece, "Kimse kimseyi kandırmasın, her yöneticinin trolleri var. Yöneticiler, kendinize trol tutuyorsunuz yönetemeyiciler. Utanmıyorsunuz değil mi? Bari kendi fotoğrafınızı koymasınlar, bu kadar belli etmeyin. Günü kurtarmak için geleceği ipotek ettirdiniz, bu hale getirdiniz" ifadelerini kullandı.