Beşiktaş 'tan Türkiye Kupası'nda muhteşem geri dönüş. Siyah-Beyazlı takım 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'la sahasında karşı karşıya geldi. İlk 15 dakikada iki gol birden bulan konuk ekip Beşiktaş karşısında soyunma odasına 2-0 önde girdi. Maçın ilk 30 dakikası geçilirken Şenol Güneş Atiba ve Dele Alli'yi kötü performansı nedeniyle oyundan aldı. İkinci yarıda ise bambaşka bir Beşiktaş vardı. Siyah-Beyazlılar Cenk Tosun (2), N'Koudou ve Weghorst'un golleriyle rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Fanatik'in yazarları Beşiktaş'ın geri dönüşünü yazdı.









GÖKMEN ÖZCAN: KABUSTAN ZAFERE

Beşiktaş, kendi sahasında ve taraftarı önündeki mücadeleye motive başladı. Ancak konuk ekip Şanlıurfaspor kısa sürede oyuna ortak olmayı başardı. ErsinDestanoğlu’nun koruduğu kaleye 7. dakika itibariyle yoğun baskı yapan Şanlıurfa, 9. dakikada golü buldu. 2. Lig Beyaz Grup ekibi, Seyit Gazanfer’in yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Kemal Rüzgar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Kemal’in gönderdiği top, ErsinDestanoğlu’nun şaşkın bakışları arasında seke seke gitti ve ağlarla buluştu. Mücadelede sadece 6 dakika sonra hızlı gelişen atakta bu kez Barış Gök’ün diğer kanattan Beşiktaş ceza alanına gönderdiği topta Kemal Rüzgar; Umut Meraş ve Emre Can Uzunhan’ın markajından kurtulup yine bir şık vuruş yaparak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.









Güneş müdahale etti ama...

Kartal’ın savunmasındaki koordinasyon sıkıntısı net bir şekilde gözler önüne serildi. Teknik direktör Şenol Güneş, bu kötü başlangıcı tersine çevirmek için 29. dakikada; Atiba ve Dele’yi çıkarıp yerlerine Tayyip ve Gedson’u sahaya sürdü. Değişiklikler, Kartal’ın hücum hattında daha fazla top tutmasını ve pozisyon bulmasını sağlasa da skor için yeterli olmadı. Cenk, 42’de ceza sahası içinde müsait pozisyonda boş kaleyle topu buluşturamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0’lık Şanlıurfaspor üstünlüğüyle tamamlandı.









İdeal üçlü şov yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıya Wout Weghorst’la başladı. Hollandalı forvetin oyuna girmesiyle Beşiktaş’ın hücum hattı büyük güç kazandı. 59’da Muleka-N’Koudou değişikliği sonrası ön hücum üçlüsü;CenkWeghorst-N’Koudou olunca şov başladı. Cenk Tosun, 67 ve 70’te peş peşe attığı klas gollerle oyuna dengeyi getirdi. 73’te deCenk’in pasıyla hareketlenenN’Koudou, Siyah-Beyazlılar’ı öne geçirdi. Maçta son sozü Weghorst söyledi. Hollandalı forvet, 85’te attığı klas golle skoru 4-2 olarak tayin etti. Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda son 16’ya yükseldi. Kartal, klas hücum hattıyla kazandı ama savunmadaki kalite eksikliğine ancak transferle çözüm bulunabileceği bir kez daha tescillendi.









ALİ ECE: ÜÇ FARKLI TAKIM

Sezon başındaki fikrim maalesef aynı: Beşiktaş’ın ideal 11’i iyi olsa da herhangi bir maçta, kupada bir alt lig takımına karşı bile rotasyon yapabilecek kadar geniş kalitede bir kadrosu yok! Stoper tandeminde Saiss, orta sahada Gedson, kanatta Ghezzal, santrforda Weghorst yokken Beşiktaş 11’i bu dördünün yer aldığı Beşiktaş 11’inin yarı kalitesinde bile değil. Şanlıurfaspor maçının ilk yarım saati bu gerçeği bir kez daha en acı şekilde Beşiktaş severlere gösterdi. Kemal Rüzgar gerçekten iyi bir golcü lakin 9. dakikada o kadar demarke vaziyette topla buluştu ki yedeği bile orada olsa o da ayağını bacağını sallaya sallaya rahatça Şanlıurfaspor’u öne geçirebilirdi. 16’da Kemal’in attığı ikinci golde ne Emre Can ne de Umut Meraş onu engelleyemiyorsa bu ilk 11, 40 gün boyunca hiç kolektif savunma çalışmadı mı diye sormak gerek! Yarım saat dolmadan oyundan alınırken ıslıklanan Dele Alli, 40 gün boyunca Beşiktaş kariyerinin kalanı için ne yapması gerektiği üzerine hiç düşünmemiş gibiydi.









Beş dakikada Beşiktaş!

Yarım saatlik felaket oyun ve skordan sonra Şenol Güneş hoca, devre bitmeden şoklama yaparak iki oyuncu birden değiştirdi. Yetmedi ikinci yarıya Weghorst’u da sahaya sürerek başladı. Gedson komple orta saha karakterini sahaya yansıttı ve geriden, önden; merkezden, yarım alanlardan seri paslarıyla Beşiktaş’ın önce oyun üstünlüğünü geri almasını sağladı. 67-73 ise “Beş dakikada Beşiktaş” geri dönüşünü izledik. 59’da Muleka yerine oyuna giren N’Koudou’nun Gedson veCenk Tosun’a ayak uydurmayı başarması da gol yağmurunu başlattı. İlk golde Gedson asistin asistini yaparken N’Koudou, Cenk’e asisti yaptı.

Bütçe varsa transfer şart

İkinci golde Gedson direkt asisti yaparken, ilk iki golü atan Cenk, N’Koudou ile gelen üçüncü golde asisti yaptı. Bu üç golde Weghorst’un varlığı bile yetti, zaten “0-2’den maç nasıl çevrilir”i en yüksek seviyede Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşısında göstermiş bir isim. Şanlıurfaspor karşısında dördüncü goldeki vuruşu zaten tüm dünyaya gösterdiği vuruş kalitesinden bir numune! Tayyip Talha stoper tandemini onsuz ilk yarım saate göre toparlasa da Beşiktaş’ın mutlaka Sergen Yalçın şampiyonluğu sezonundaki Josef kalibresinde bir çapaya ihtiyacı var. Bütçe varsa 2016 model Adriano tipi bir sol bek de takımın bünyesine ilaç gibi gelir. Saiss’in sakatlık durumuna göre 2022 model bir stoper Marcelo da kan yapar.



