Son birkaç gündür herkesin konuştuğu konu Avrupa Süper Ligi... İspanya, İtalya, İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin yer alacağı Avrupa Süper Ligi projesi için, Amerikan bankası JP Morgan'ın finans desteğini üstleniyor. UEFA ve FIFA'yı devre dışı bırakan bu proje Avrupa futbolunu karıştırdı.

Bu projeye büyük tepkiler gelirken, yazarımız Ali Ece de Vole'de çıktığı Son Raund programında hem Avrupa Süper Ligi ile ilgili flaş sözler söyledi, hem de Avrupa'da taraftarı olduğu Liverpool'u bu kararından sonra bıraktığını belirtti.

İşte Ali Ece'nin Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamaları:

Burada olay ne, Real Madrid - Barcelona maçı daha çok oynansın. Liverpool - Manchester United maçı daha çok oynansın. Halbuki biz saf kan futbolsever için olay ne? Ben maçı niye izliyorum. Barcelona ile Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme ihtimalinden... Liverpool ve Manchester United'ın eşleşme ihtimalinden... Kurayı bile izliyorum. Ama Avrupa Süper Ligi'nde kesin bunlar eşleşecekse ben beklemem bunu. Ama bütün dünya daha çok izler. Benim gibi değil endüstriyel futbol seyircisi aşırı olduğu için daha çok izler.

Infantino biraz izleyecek. Hangisi daha güçlü diye bakacak. Sonrasında icabında istifa eder FIFA Başkanlığı'ndan bunun başına geçer. Yapar bunu...

Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ben bunun olmasını hiç istemiyorum ama bunlar bunu yaparsa ve yedirirse bütün dünyaya yapacak bir şey yok. Bizim de başka bir şekilde güçleri birleştirmemiz gerekecek. Benim yıllardır ortaya attığım, Hollanda, Portekiz, Türkiye, Polonya, Yunanistan gibi ülkelerin katılımıyla "VEFA" Avrupa Ligi koy. Bayern Münih falan olmasın. İstemez. PSV Eindhoven, Feyenoord, AZ Alkmaar, Porto, Benfica, Sporting, Olympiakos, PAOK, Panathinaikos Polonya falan da olacak güzel bir isim koyarsın. Bizim de bunu yapmamız gerekecek ama bunlar yüzünden olacak. Mecbur kalacağız. Yeni bir dünya düzeni kurulur biz de yerimizi alacağız olayıdır bu. Almanya kendisini kurtarır.

Liverpool... Kandırıldık...