Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı, gündemdeki teknik adamlardan biri de Alman Roger Schmidt. Yazarımız Ali Ece, Vole TV'deki programında Ersun Yanal ve Roger Schmidt ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Ali Ece "Ersun Yanal'ın Beşiktaş maçı sonrasındaki serzenişlerinin sebebi, Fenerbahçe yönetiminin yakın çevresindeki kişilerin, Roger Schmidt ile nabız yoklaması yapmasıydı. Bilgi olarak vereyim" dedi.

Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından "Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün maçı kazandı! Soru almayayım, hafta içi açıklama yapacağım!" sözleriyle şok etkisi yaratmış, bu sözleri istifa sinyali olarak yorumlanmıştı.

Alman teknik adam Roger Schmidt, özellikle RB Salzburg ve Bayer Leverkusen'e oynattığı futbol ile beğeni toplamıştı. Son olarak ise Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırdı.