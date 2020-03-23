Ali Ece: Büyük değişim kaçınılmaz

Koronavirüs daha önce benzeri bizim kuşağa denk gelmemiş bir salgın. Bu yüzden futbol endüstrisini ne kadar kötü etkileyeceğine dair net bir fikrimiz yok ancak kötü yönde etkileyeceği herkesin malumu. Zaten finansal açıdan kulüplerimiz çok zor durumda. Play-Off tartışmaları bir yana Beşiktaş’ın bir önceki yönetiminin de imza attığı bankalarla borç yapılandırma anlaşmaları diğer yana... Fikret Orman yönetiminin bankayla yaptığı anlaşma nedeniyle Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemezse toplam bütçesini 52 milyon Euro’dan 35’e düşürmesi gerekiyor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse bu bütçe 40’a kadar çıkabilir.

UEFA, esneklik getirir ancak...

Galatasaray ile oynanan derbi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın da bu konudan dem vurdu. Yönetim, koronavirüs öncesinde de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular arayışındaydı ancak bir yandan da takıma dönecek veya takımdan ayrılacak kiralıkların yanı sıra Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular var. Bunlardan ikisi, bu sezon takımın en iyi performans sergileyen dört oyuncusundan ikisi; Atiba ve Gökhan Gönül.Normal zamanlarda ideal bir bütçeyle yaşları nedeniyle her iki oyuncuya da uzun vadeli alternatifler bulmak gerekiyordu ancak ne normal bir zamandayız ne de Beşiktaş’ın ideal transfer yapabilecek bir bütçesi var.UEFA, koronavirüs nedeniyle büyük ihtimalle FFP’ye esneklik getirecek ancak Orman yönetiminin bankayla anlaşmasını ne kadar etkileyecek ki?

Birinci öncelik istikrarlı kaleci

Beşiktaş’ın öncelikle istikrarlı bir kaleci bulması gerekiyor. Karius’un aldığı yıllık 1.7 milyon Euro’nun yarı maaşına bile oynayabilecek daha iyi bir kaleci alınabilir. Lakin misal Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalanmazsa, Gökhan yaşındaki bile ona denk bir sağ beki transfer etmek samanlıkta iğne bulmak kadar zor! Bu sezon neredeyse hiçbir şey veremeyen Douglas’ın maaşı bile 1 Milyon Euro! Diğer kanat bekinde Caner, bu sezon 1.8 milyon Euro maaşa denk bir performans sergilemese de ona yakın yaşta ve tecrübeli oyuncunun zirve yaptığı dönemdeki kaliteyi sergileyebilecek bir bek oyuncusu ya minimum o kadar bonservis fiyatına sahip ya da bonservisi elinde olsa bile imza parası o bedele yakın.

Maaş dengesizliği had safhada

Tek tek tüm oyuncuların maaşları bu köşeye sığmasa da bana maaş bilgilerini veren editörümüz Gökmen Özcan bu sayfada bir kutu içinde yer verecektir. O yüzden tek tek karşılaştırmaya devam edersek gazetenin tüm sayfalarını işgal etmek zorunda kalırız. Beşiktaş’ın öncelikle maaş-performans dengesizliği had safhada olan birçok oyuncunun mali yükünden kurtulması lazım. Sergen Yalçın hocanın Elneny’i ne kadar beğendiğini ve gelecek sezon da onunla çalışmak istediğini tahmin edebiliyorum lakin bonservisi bir yana Elneny’nin maaşı bile yönetimin başını ağrıtacak cinsten. Tabii ki şampiyonluğa daha güçlü oynayabilecek bir takım oluşturmak için Elneny gibi oyuncuların şartları zorlanabilir. Lakin Gökmen Özcan’ın hazırladığı maaş tablosunda gördüğünüz gibi bu kadar çok sayıda oyuncunun aynı anda bu kadar yüksek maaşlar alması Beşiktaş’ın güncel mali şartlarıyla uyuşmuyor.

Vida, en iyi stoper ama...

Domagoj Vida, Beşiktaş kadrosundaki en iyi stoper ancak ideal olan Vida kadar iyi bir stoperi 3 milyon maaşla değil en az yarısına oynatabilmek. Bu hiç dekolay değil ancak yönetim gerçekten de bunun için uğraşıyor. Sergen Yalçın’ın sadece 6 milyonluk bütçeyle Malatyaspor’u nasıl oynattığını hatırlayın veenseyi fazla karartmayın. Sırf bu teknik direktörlük farkı kalitesi nedeniyle Sergen Yalçın hoca Beşiktaş’ta daha kaliteli oyuncu grubuyla çalışmayı fazlasıyla hak ediyor.