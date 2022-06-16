TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesini belirledi. Büyükekşi'nin listesinde yer alacak olan Ali Düşmez merak konusu olmaya başlandı. Peki Ali Düşmez kimdir ve ne iş yapar? İşte merak edilen tüm detaylar...

Ali Düşmez kimdir?

1957 yılı İstanbul İli doğumludur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aktif siyasete 2004 yılında başlamış olup Beyoğlu 10. Dönem İl Genel Meclis Üyeliği , 11. Dönem Sarıyer İl Genel Meclis Üyeliği , Sarıyer Ak Parti İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı ve Başkan yardımcılığı yapmış evli ve 2 çocuk Babası‘dır.

Yeniköy Spor Kulubü Başkanlığı (20 sene) / (Onur Kurulu Başkanlığı)

Sarıyer Spor Kulubu Başkan Yardımcılığı

Sarıyer Emniyet Binalarını Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı

TFF Yönetim Kurulu Üyeliği (Amatör Kurul Başkanı)

İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanı

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı