Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Ali Cengiz, İranlı rakibi Naser Ghasem Alizadeh’i 7-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

“ÜLKEME BU MADALYAYI KAZANDIRDIĞIM İÇİN GURURLUYUM”

Mücadele sonrası basın mensuplarına konuşan milli güreşçi, “Çok zorlu mücadelelerden geçtik. Büyüklerde ilk defa takıma giriyorum. İlk defa da büyüklerde madalya aldım. Sevinçliyim, ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok zorlu çalışmalardan geldik. Hedefimizi yılın başında koyduk. Çok güzel ekip oluşturduk. Hocalarımız genç, tecrübeleri olanlar da var. Teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. Bu madalyada emeği geçen çok insan var. Beni yetiştiren hocalarım, kulübüm, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 3’te 3 yaptık. Grekoromen olarak çok güzel başlangıç elde ettik. 3’ümüz de kazandık. Yarın final yapacak arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Güzel bir şekilde Türkiye buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı” diye konuştu.



