Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor yaşam mücadelesi veriyor

Geride kalan sezonda TFF 1’inci Lig’in son sırasında yer alarak Misli.com 2’nci Lig’e düşen Eskişehirspor’da seçimli olağanüstü genel kurulda aday çıkmadığı için kulüp yönetimi Ali Çelikoğlu başkanlığında, kongre üyeleri Fatih Baturaygil, Mehmet Şimşek, Mehmet Kahya ve Çetin Arslanboğa’nın yer aldığı divan başkanlığına devredildi. Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, seçimli olağan genel kurulu 28 Haziran’a erteledi. Başkan adayı çıkmadığı takdirde kayyuma devredilmesi gündemde olan Eskişehirspor’un son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, kulübün yaşam savaşı verdiğini söyledi.

Eskişehirspor’un ayakta kalmasının önümüzdeki sezon oluşturulacak mütevazı ancak mücadeleci bir kadroyla mümkün olabileceğini kaydeden Çelikoğlu, “ Transfer yapabilmek için öncelikle var olan yasakları kaldırmak gerek. Divan kurulu olarak son sürat çalışıyoruz. Süreçte zorluklar yaşanıyor. Eskişehirspor için emek vermiş tüm antrenör ve futbolculara çağrıda bulunuyorum. Eskişehirsporumuz için son kez tüm emek verenlere sesleniyoruz. Futbol tarihinde yaşanmış tüm örneklerde ne yazık ki kulüpler bu gibi bu durumlardan sonra yeniden ayağa kalkamıyor. Biz son mücadelemizi veriyoruz. Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar. Bu yüzden efsane Eskişehirspor’umuzun yeniden eski günlerine geri dönmesi için kendilerine büyük iş düşüyor” dedi.

Çelikoğlu, imza veren tüm isimlerin yanı sıra özellikle bu süreci yürüten divan kurulu üyelerine ve destek veren herkese teşekkür etti. Çelikoğlu, 28 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kongre üyelerini davet ederek, genel kurul toplantısında detaylı olarak süreci anlatacaklarını ifade etti.

KAYYUM TEHLİKESİ

Eskişehirspor’da yeniden aday olmayan Mustafa Akgören ise son kurul toplantısında ‘kayyum’ tehlikesine dikkat çekmişti. Veda konuşmasında bu konuya da değinen Akgören, “Biz yok olmanın eşiğindeyiz. Bugün ikinci kongreyi yapıyoruz, normal prosedürde bugün buradan bir liste çıkmaz, bir yönetim çıkmazsa bu iş kayyuma kalıyor. Kayyum da, bazı arkadaşlar ‘kayyuma kalsın. Samsun kayyuma kaldı, oradan yürüdü’ sanıyorlar ya, öyle bir şey değil yani. Kayyuma kalmak demek kapanmanın başlangıcı demek. Kayyuma kalmak demek, kurtuluş falan demek değil” ifadelerini kullanmıştı.

ES-ES’İN BORCU 246 MİLYON

Eskişehirspor’da henüz bir başkan adayı çıkmazken, ertelenen seçili olağanüstü genel kurul 28 Haziran’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Son genel kurul toplantısında Eskişehirspor’un borcu 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira olarak açıklanmıştı.

DHA