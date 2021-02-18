Ali Bilgin, Almanya'da yetişip, Türkiye'de top koşturan gurbetçilerden biridir. Bir dönem Fenerbahçe 'de de forma giyse de istediği başarıyı yakalayamamıştır. Sonunda Türkiye'de istediği başarıyı yakalayamayacağını anlayınca Almanya'ya geri dönmüştür.

Ali Bilgin kimdir, nereli?

Ali Bilgin, Almanya'nın yetiştirip Türk futboluna armağan ettiği futbolculardan biridir. Almanya'ya göç eden gurbetçi bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyması sonucunda 12 yaşında doğduğu şehrin takımının alt yapısına gönderilmiştir.

Ali Bilgin, saha görüşü, futbol zekası ve kıvrak çalımları nedeniyle merkez orta saha mevkiisinde karar kılmıştır. Bu mevkiiyle birlikte ön libero, sağ kanat mevkilerinde de rahatlıkla oynayabiliyor. Alt yapısında yetiştiği takımın kaptanlığına kadar yükselen genç oyuncunun büyük takımlarda forma giyme zamanı gelmişti.

Takımında misyonunu tamamladığını düşünen başarılı futbolcu, Türkiye'den Antalyaspor'un teklifini düşünmeden kabul etti. Onun için Antalyaspor, kariyer basamaklarında yükselmesi için en ideal adımdı.

Ali Bilgin Süper Lig macerası

Ali Bilgin, Antalyaspor formasıyla süper ligde 29 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda takımına 6 golle katkıda bulundu. Gösterdiği üstün performansla birçok süper lig takımının ilgisini çekmeye başladı. Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu takip etmeye başladı.

Ali Bilgin, başarılı futboluna rağmen kulüp yetkilileriyle anlaşmazlıklar yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı feshetti. Türkiye'nin Bayern Münih'i olarak nitelendirdiği Fenerbahçe'ye transfer oldu. Genç futbolcunun hayalleri gerçekleşmiş oldu. Fenerbahçe'de 3 sezon geçirdi. Bu 3 sezonda 56 maça çıktı. Ancak 2 gol üretebildi. Fakat Antalyaspor'daki başarısını Fenerbahçe'de gösteremedi. 3 sezonun ardından sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Ali Bilgin, süper lig ekiplerinden Kayserispor'la anlaştı. Bir türlü takıma adapte olamayan genç oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi feshedildi. Süper lig ekiplerinden transfer teklifi almayan oyuncu, 1. Lig'e transfer olarak, süper lig macerasını sonlandırmış oldu. 1. Ligde de tutunamayan Ali Bilgin, 2 yılın ardından Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı.

Ali Bilgin nereli?

Ali Bilgin, Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Futbola da doğduğu kentin takımı olan Rot-Weis Essen'de başlamıştır.

Ali Bilgin kaç yaşında?

Ali Bilgin 17 Aralık 1981 yılında doğdu. 2021 yılı itibariyle 40 yaşındadır.

Ali Bilgin boyu kaç?

Ali Bilgin, 1 metre 83 santimetre boyundadır. Bir orta saha oyuncusu için ideal boydadır.

Ali Bilgin hangi takımlarda oynadı?

1- Rot-Weis Essen - Bölgesel Lig (Alt yapı 1993-1995 / A takımı 1997-2006)

2- Duisburg (Alt yapı / 1995-1997)

3- Antalyaspor - Süper Lig (2006-2007)

4- Fenerbahçe - Süper Lig (2007-2010)

5- Kayserispor - Süper Lig (2010-2011)

6- Kasımpaşa - 1. Lig (2011-2013)

7- Göztepe - 1. Lig (2013-2014)

8- SF Lotte - Bölgesel Lig (2014- Kariyer sonu)

Ali Bilgin Milli Takım kariyeri

Ali Bilgin, 2006-2007 döneminde Antalyaspor'da başarılı maçlar çıkardı. Gösterdiği üstün başarı sonucunda milli takım daveti aldı. A milli takım formasıyla 2 maça çıktı. Bundan sonra sakatlıklar, form düşüklüğü nedeniyle bir daha milli takıma çağrılmadı.

Ali Bilgin futbolu ne zaman bıraktı?

Ali Bilgin, 2013 yılının Ocak ayında imza attığı Göztepe'nin sezon sonunda 1. ligden düşmesi sonucu takımdan ayrıldı. Türkiye'deki misyonunu tamamladığını düşünen futbolcu Almanya'ya dönüş yaptı. Almanya'da istediği transferi yapamayınca bölgesel ligde mücadele eden SF Lotte takımına transfer oldu. Bu takımda ancak 4 ay futbol oynayan oyuncu, aktif futbol hayatını sonlandırmaya karar verdi.

Ali Bilgin, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Kars Sarıkamış Belediyespor'da görev yaptı.