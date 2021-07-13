Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYALI iş insanı Ali Bıdı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altınordu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen Ordu Triatlonu Türkiye Kupası'nda, 70-74 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün süren 'Ordu Triatlonu Yarışları' sona erdi. 27 ilden sporcuların katıldığı triatlonda, Antalya'yı tüm yaş kategorilerinde toplam 35 sporcu temsil ederken, kente 15 madalya kazandırıldı. Sporcular, farklı yaş kategorilerinde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

70-74 yaşta Antalya'yı temsil eden tek sporcu olan iş insanı Ali Bıdı, 1500 metre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü, son olarak da 10 kilometre koştu. 3 saat 25 dakikada yarışı bitiren Ali Bıdı, şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Madalyasını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in elinden alan Ali Bıdı, “Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' diye. Sağlıklı düşünmek ve uzun ömürlü olmanın yolu da spordan geçiyor. Ben herkese düzenli spor yapmalarını öneriyorum. Şimdi hedefimde, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihinde Balıkesir'de yapılacak Triatlon Türkiye Şampiyonluğu var. Ardından Eğirdir Triatlonu ve yılın son yarışı olan Alanya Triatlonu'nda ter dökeceğim. Hepsinden de birincilik bekliyorum" dedi.

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