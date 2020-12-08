Ali Akman: Sahaya sağlam bir karakter koyduk

TFF 1.Lig’in 13’üncü haftasında Bandırmaspor’u deplasmanda 2-1 yenen Bursaspor’da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil beyazlı isimler, aldıkları üç puandan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Attığı güzel golle takımının galibiyetinde büyük rol oynayan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, “Güzel yarınlar için” sözleriyle galibiyeti kutlarken, 2’inci golü kaydeden 18 yaşındaki isim Ali Akman ise: “Sahaya sağlam bir karakter koyduk, sonuna kadar mücadele ederek çok önemli bir üç puan aldık” dedi. Bandırmaspor’un attığı tek golün penaltı pozisyonunda yer alan Emirhan Aydoğan, “Kazanmanın yaşattığı duygu tarif edilemez. Daha çok çalışıp formayı terletmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken, verdiği mücadele ile dikkat çeken Furkan Emre Ünver de; “Zorlu mücadeleyi kazandığımız için mutluyuz. Çalışarak, gelişmeye devam” şeklindeki sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

İHA