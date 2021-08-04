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Ali Akman resmen NEC Nijmegen'de

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın 1 yıllığına NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:37 Son Güncelleme:
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Ali Akman resmen NEC Nijmegen'de

Geçtiğimiz sezon Bursaspor 'dan ayrılarak devre arası transfer sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yolunu tutan Ali Akman'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 

Alman ekibi yüksek potansiyelli gördüğü genö futbolcunun deneyim kazanması için Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. 

Genç futbolcu özellikle Bursaspor formasıyla genç yaşında TFF 1.Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



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