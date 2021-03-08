Ali Akman Frankfurt ile yeni sözleşme yaptı!

Ali Akman, devre arasında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile transferi konusunda anlaşmış ve gelecek sezon başından itibaren geçerli sözleşme imzalamıştı.

Daha sonra Bursaspor 'a dönen golcü oyuncu Ali Akman, kulübüyle anlaşamayınca takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sözleşmesi feshedilen Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile bugünden geçerli olmak üzere 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ali Akman yeni takımın forması ile Commerzbank-Arena'da poz verdi

Yapılan açıklamada Ali Akman'ın takımla çalışmalara kısa sürede başlayacağı bildirildi. Stadyumun skorborduna 'Merhaba Ali Akman' notu da yazıldı.











