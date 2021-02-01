TFF 1’inci Lig’de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İmzanın ardından 18 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından Almanca ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Nazik mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum ” ifadelerine yer verdi.

Ayhan Akman da, Ali Akman ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, “Avrupa hayalin gerçek oldu. Yolun açık olsun amcam...” ifadeleriyle yeğenini tebrik etti.

Haziran ayında sözleşmesi sona erene kadar Bursaspor’da forma giymeye devam edecek olan Ali Akman, bu sezon lig ve kupa olmak üzere 20 maç forma giyerken 10 gol attı, 4 de asist gerçekleştirdi.