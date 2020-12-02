Bu sezon 1. Lig'in flaş yıldızı haline gelen 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'la anlaşma yapmasına sadece 1 ay kaldı. Avrupa kulüplerinden teklifler almasına rağmen önceliği Sarı-Kırmızılı kulübe veren genç yeteneğin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray da, 1 Ocak 2021 itibarıyla Ali Akman'la ön protokol imzalayabilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği golcü futbolcuyla şimdiden anlaşma imzalamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, böylece yaz döneminde sadece yetiştirme tazminatı ödeyerek hem de daha fazla tecrübe kazanmış bir şekilde oyuncuyu renklerine bağlayabilecek.

Önce Florya sonra Avrupa

Bursaspor formasıyla 11 lig maçında 7 gol 3 asistlik parmak ısırtan bir performans sergileyen Ali, Galatasaray'da kendisini kanıtlayıp A Milli Takım'a seçilmek ve oradan da Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyor. Ali'nin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman da süreç ve oyuncunun gelişimiyle ilgili olarak sık sık Fatih hocayla görüşmeler yapıyor.