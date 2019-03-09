Ali Adnan Kanada yolcusu

Udinese’den kiralık olarak forma giydiği Atalanta’da yaşadığı sıkıntıların ardından takımla yolları ayrılan Ali Adnan, kıta değiştirmeye hazırlanıyor. Iraklı futbolcunun, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps ile anlaştığı duyuruldu. Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan ligde, transfer dönemi sürdüğü için uluslar arası futbolcu transferi yapılabiliyor. Kanada ekibi Adnan’ı Udinese’den kiralık olarak kadrosuna katacak.

Başına gelmeyen kalmadı

Udinese'den kiralık olarak formasını giydiği Atalanta'da Ali Adnan derin bir kriz yaşadı. Milli takımdan Asya Kupası için davet aldığında bir süreliğine takımından ayrılıp sonra tekrar Serie A'da kaldığı yerden devam etme planı yapıyordu. Ancak oyuncu için işler beklendiği gibi gitmedi.

'Milli takıma erken gittin' dediler

Atalanta Kulübü, zamanından önce takımdan ayrıldığı gerekçesiyle futbolcusunu cezalandırdı. Vaktinden önce kulübü terk ettiği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Aslında Ali Adnan turnuvadan dönmüş hatta takımla idmanlara bile çıkmıştı. Para cezasıyla geçiştirilebilecek bir durum için kontratın feshedilmesi tartışma yarattı.

Transfer dönemi her yerde kapanınca…

Sözleşme feshi, transfer dönemi bitiminden sonra gerçekleşirken, futbolcu başka bir takıma transfer olamadı. Udinese'ye geri dönme durumu olmayan Ali Adnan bir anda boşa çıktı ve kulüpsüz kaldı. Kulübünden milli takım kampına katılmak için ayrılan futbolcu, bir şok da milli takımdan yaşayacaktı.

Hem kulüpte, hem milli takımda kadro dışı

Irak Milli Takımı'nın Asya Kupası'na son 16 turunda veda etmesi ülkede hayalkırıklığı yarattı. Irak Futbol Federasyonu bu başarısızlık üzerine bazı futbolculara ceza yağdırdı. Ali Adnan da ağır bir ceza aldı, disiplinsizlik gerekçe gösterilerek 6 ay milli takımdan uzaklaştırma ile cezalandırıldı.

Bağdat Belediyespor ile çalışıyordu

Önce kulübünü kaybeden ardından milli takımdan kesik yiyen futbolcu, üst üste iki şoku birden yaşadı. Ali Adnan son olarak Bağdat Belediyespor ile idmanlara çıkıyordu. Formunu korumak için burada antrenmanlarını sürdüren futbolcu rotasını, gidebileceği ender adreslerden bir tanesi olan MLS’e çevirdi. (Skorer)